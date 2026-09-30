River se prepara para una venta millonaria: Atlético de Madrid apunta a Santiago Beltrán como el sucesor de Jan Oblak

El futuro de Santiago Beltrán en River Plate parece tener fecha de expiración. A sus 21 años, consolidado como titular indiscutido en el arco del Millonario y convocado a la Selección Argentina para la triple fecha de amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benin, el guardameta se ha convertido en el principal objeto de deseo del Atlético de Madrid de cara al próximo mercado de pases.

Ante la inminente salida de Jan Oblak, quien podría cerrar un ciclo histórico de 12 años defendiendo el arco del equipo dirigido por Diego Simeone, la dirección deportiva del Colchonero puso los ojos en el Monumental y tiene al argentino como su máxima prioridad absoluta para la renovación generacional bajo los tres palos.

Un presente de selección que acelera los tiempos

La explosión futbolística de Beltrán no sorprendió a nadie en Núñez, pero la velocidad con la que acaparó la atención del viejo continente encendió las alarmas en la directiva. Su seguridad bajo el arco, el buen juego con los pies y la madurez demostrada en partidos de máxima exigencia le valieron no solo la titularidad indiscutida en el primer equipo de River, sino también el salto a la Albiceleste, consolidándose como uno de los proyectos de arquero más atractivos del fútbol sudamericano actual.

La estrategia dirigencial: blindaje y un piso económico alto

Si bien hasta el momento no se formalizaron contactos directos entre las dirigencias, en las oficinas del Monumental saben que es cuestión de tiempo para que llegue una propuesta formal y contante. El contrato actual de Beltrán se extiende hasta diciembre de 2027, sin embargo, la intención puertas adentro es sentarse a negociar una mejora y una extensión del vínculo para garantizarse una venta histórica y blindar a la institución ante cualquier escenario de salida condicionada.

En este sentido, los trascendidos indican que el piso de negociación para sentarse a charlar en el próximo mercado de pases no bajará de los 15 millones de euros, una cifra acorde al potencial y a la proyección internacional del futbolista.

Los movimientos clave de River:

Blindaje contractual: El vínculo actual vence en diciembre de 2027, pero la dirigencia busca extenderlo para evitar cualquier riesgo de fuga a costo cero.

Piso de negociación: Desde las oficinas del Monumental ya avisaron que cualquier charla formal comenzará a partir de los 15 millones de euros .

Urgencia en el arco: Si la venta se concreta, River deberá salir al mercado de manera inmediata. Los nombres de Bono y Agustín Rossi figuran en la órbita desde hace tiempo, aunque todavía no existen gestiones oficiales.



