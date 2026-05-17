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POR LA GLORIA

River y Belgrano se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura 2026: cuándo y dónde se juega, hora y cómo ver por TV

Dentro de una semana, el Millonario y el Pirata medirán fuerzas con la misión de quedarse con el título en el certamen doméstico.

Listo. Todo definido. River y Belgrano de Córdoba disputarán la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. El Millonario y el Pirata se encontrarán frente a frente con el objetivo en común de quedarse con la victoria para sumar un importante título a sus vitrinas.

En primera instancia, este sábado y con el Estadio Monumental de Núñez como testigo, el equipo dirigido por Eduardo Coudet derrotó a Rosario Central 1-0 y así se transformó en el primer finalista del certamen doméstico.

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Y esta tarde, el estadio Diego Armando Maradona, albergó el duelo que enfrentó a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. Así las cosas, los de Nicolás Diez y los de Ricardo Zielinski empataron 1-1, pero fue el Pirata el que se quedó con el pasaje a la final tras imponerse en la definición por penales.

Cuándo y dónde se juega la final entre River y Belgrano

El partido entre River Plate y Belgrano, por la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15:30 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Belgrano venció a Argentinos Juniors en los penales y es finalista del Torneo Apertura 2026

Cómo ver por TV River vs. Belgrano

River Plate y Belgrano de Córdoba chocarán buscando un nuevo título para su palmarés y el trascendental compromiso podrá visualizarse, de manera exclusiva, por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports.





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