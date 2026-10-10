Robinho Quinto, la joya colombiana de River que ilusiona a los hinchas

River Plate encontró en Robinho Quinto a uno de los nombres jóvenes que comienzan a ganar protagonismo en sus divisiones formativas. El defensor colombiano se destacó en la Reserva durante los últimos meses y, con actuaciones que despertaron elogios, empezó a generar expectativa entre los hinchas, que ya imaginan una posible aparición en el plantel profesional.

El futbolista nacido en Turbo, Antioquia, tiene apenas diez presentaciones en la categoría, pero sus condiciones no pasaron inadvertidas. Su capacidad para desempeñarse como marcador central o lateral izquierdo, sumada a su fortaleza física y su buen manejo de pelota, lo convirtió en una alternativa interesante dentro del equipo dirigido por el cuerpo técnico de la Tercera.

Robinho Quinto pisa fuerte en la Reserva de River.

De Medellín City a River: la historia de Robinho Quinto

El camino de Quinto hacia Núñez comenzó en 2025, cuando se incorporó al club mediante un convenio con Medellín City. Antes de instalarse definitivamente en River, también pasó un período de entrenamiento en Belgrano.

Sin embargo, su adaptación tuvo un obstáculo administrativo: algunos inconvenientes con su documentación retrasaron su estreno oficial. Recién durante este año pudo sumar sus primeros minutos con la Cuarta División, antes de dar el salto a Reserva en junio.

La oportunidad llegó en un momento particular, marcado por varias lesiones en el plantel. Quinto aprovechó ese escenario para hacerse un lugar y demostrar que podía competir en una categoría exigente, con un rendimiento que le permitió ganar consideración en poco tiempo.

Sus características y el antecedente en el Superclásico

Con 1,87 metros de altura, el colombiano cuenta con una presencia física que le permite imponerse en los duelos y ofrecer solidez en la última línea. A esas condiciones les agrega recursos técnicos para salir jugando y la capacidad de proyectarse en ataque, dos cualidades que amplían sus posibilidades dentro del campo.

Uno de sus primeros grandes exámenes llegó en un escenario especial: fue titular en el Superclásico de Reserva disputado en Boca Predio, por las semifinales del Torneo Proyección Apertura. River se quedó con la clasificación mediante una definición por penales y el defensor tuvo una actuación destacada.

Robinho Quinto (6) vs Racing - Reserva River Plate. https://t.co/1Ev7h2Z1mb — Matías Becker (@MatiBecker) October 8, 2026

Desde entonces, su nombre comenzó a instalarse entre los juveniles a seguir en el fútbol formativo del Millonario.

La Selección de Colombia también puso los ojos en él

El crecimiento de Quinto no se limitó a su desempeño en River. En septiembre recibió el llamado de la selección colombiana Sub 19 para disputar los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

Durante el certamen participó en los encuentros frente a Perú, Chile y Panamá, y llegó a portar la cinta de capitán. Una experiencia importante para un futbolista que todavía transita sus primeros pasos en el fútbol de Reserva y que empieza a sumar recorrido internacional.

¿Puede llegar a la Primera de River?

Las actuaciones del defensor despertaron comparaciones entre los hinchas con Éder Álvarez Balanta, el zaguero colombiano que dejó su huella en River durante su etapa en el club. Aunque se trata de futbolistas con recorridos diferentes, el antecedente ayuda a explicar la expectativa que genera la aparición de otro defensor colombiano en las inferiores millonarias.

Por ahora, Quinto todavía no firmó su primer contrato profesional y tiene un camino por recorrer antes de pensar en una consolidación en Primera. Sin embargo, su evolución en Reserva, sus condiciones físicas y técnicas y su experiencia con la selección juvenil lo ubican entre los nombres que despiertan interés de cara al futuro.

Mientras River sigue compitiendo en el Torneo Proyección, Robinho Quinto busca sostener su nivel y aprovechar cada oportunidad. Su historia recién empieza, pero ya consiguió algo importante: convertirse en uno de los juveniles que los hinchas quieren seguir de cerca.