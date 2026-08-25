Menú
Crónica en vivo

INCREÍBLE

Rodrigo Palacio ahora la mete en otro lado

Rodrigo Palacio sigue muy apegado al deporte luego de abandonar el fútbol y ahora se da una oportunidad al básquet. El ex Boca Juniors e Inter de Milan, brilló en la Liga de Básquet de Tres Arroyos.

Juan Riera
Juan Riera
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Rodrigo Palacio es uno de los jugadores que dejó una huella imborrable en Boca Juniors y lejos de otras glorias del club, desde su retiro siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de los medios. Pero el oriundo de Bahía Blanca volvió a ser noticia cuando menos lo esperaba, ya que se hizo viral por su participación como basquetbolista en la denominada Liga Intermedia de Tres Arroyos.

"La Joya", que brilló en el Inter de Milán y jugó los Mundiales de 2006 y 2014 con la Selección Argentina, jugó de base para Tresa Básquet en el triunfo ante La Torcacita, por 73 a 54, que le pemitió a su equipo acceder a semifinales del certamen. 

Rodrigo Palacio firmó una planilla impresionante.
Rodrigo Palacio firmó una planilla impresionante.

Con "Rodrigo" y el número 27 en la espalda, realmente firmó una planilla de lujo para su debut estelar, sumando 12 puntos, 6 asistencias y 5 robos.

Rodrigo Palacio tuvo una gran actuación para Tresa Básquet.
Rodrigo Palacio tuvo una gran actuación para Tresa Básquet.

La conexión de Rodrigo Palacio con el básquet no es nueva

La primera cuestión que une a Rodrigo Palacio con este deporte es que oriundo de una ciudad como Bahía Blanca, una de las cunas del básquet. En esos pagos también nacieron nada menos que Juan Ignacio "Pepe" Sánchez y un tal Emanuel Ginóbili, múltiple campeón con los San Antonio Spurs e integrante del Salón de la Fama de la NBA.

Rodrigo siempre eligió el básquet desde bien chico e inclusive llegó a mostrar sus cualidades en La Falda Básquet, aunque también le gustaba el fútbol y finalmente esto le tiró más. Tras demostrar ser un jugador diferente en club Club Bella Vista, tuvo su debut en Banfield, llegó su gran momento en Boca Juniors, para luego jugar nada menos 11 años en el fútbol italiano.

Emanuel Ginóbili junto a Rodrigo Palacio, dos cracks oriundos de Bahía Blanca.
Emanuel Ginóbili junto a Rodrigo Palacio, dos cracks oriundos de Bahía Blanca.

Es más, todavía en el Viejo Continente,  jugó para el Garegnano de la Serie D italiana y rememoró aquella época de joven en la que tenía que meterla en un aro y no en un arco.. 

Esta nota habla de:
1
El implacable like de Juanfer Quintero ante la cruel crítica a Coudet de un hincha de River
TREMENDO

El implacable like de Juanfer Quintero ante la cruel crítica a Coudet de un hincha de River

2
Las Leonas vs. Bélgica, por el Mundial de Hockey 2026: hora y cómo verlo por TV y ONLINE
OTRO PASO

Las Leonas vs. Bélgica, por el Mundial de Hockey 2026: hora y cómo verlo por TV y ONLINE

3
Cuándo juegan Los Leones ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey 2026
POR EL SUEÑO

Cuándo juegan Los Leones ante Alemania por semifinales del Mundial de Hockey 2026

4
La reacción de Flavio Briatore cuando le consultaron sobre la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1
¿SIGUE EN LA F1?

La reacción de Flavio Briatore cuando le consultaron sobre la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

5
Jorge Valdano, contundente sobre Julián Álvarez: "Si le mirábamos la mirada, ya se había ido"
PALABRA AUTORIZADA

Jorge Valdano, contundente sobre Julián Álvarez: "Si le mirábamos la mirada, ya se había ido"

Últimas noticias de Rodrigo Palacio