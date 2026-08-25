Rodrigo Palacio ahora la mete en otro lado

Rodrigo Palacio es uno de los jugadores que dejó una huella imborrable en Boca Juniors y lejos de otras glorias del club, desde su retiro siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de los medios. Pero el oriundo de Bahía Blanca volvió a ser noticia cuando menos lo esperaba, ya que se hizo viral por su participación como basquetbolista en la denominada Liga Intermedia de Tres Arroyos.

"La Joya", que brilló en el Inter de Milán y jugó los Mundiales de 2006 y 2014 con la Selección Argentina, jugó de base para Tresa Básquet en el triunfo ante La Torcacita, por 73 a 54, que le pemitió a su equipo acceder a semifinales del certamen.

Rodrigo Palacio firmó una planilla impresionante.

Con "Rodrigo" y el número 27 en la espalda, realmente firmó una planilla de lujo para su debut estelar, sumando 12 puntos, 6 asistencias y 5 robos.

Rodrigo Palacio tuvo una gran actuación para Tresa Básquet.

La conexión de Rodrigo Palacio con el básquet no es nueva

La primera cuestión que une a Rodrigo Palacio con este deporte es que oriundo de una ciudad como Bahía Blanca, una de las cunas del básquet. En esos pagos también nacieron nada menos que Juan Ignacio "Pepe" Sánchez y un tal Emanuel Ginóbili, múltiple campeón con los San Antonio Spurs e integrante del Salón de la Fama de la NBA.

Rodrigo siempre eligió el básquet desde bien chico e inclusive llegó a mostrar sus cualidades en La Falda Básquet, aunque también le gustaba el fútbol y finalmente esto le tiró más. Tras demostrar ser un jugador diferente en club Club Bella Vista, tuvo su debut en Banfield, llegó su gran momento en Boca Juniors, para luego jugar nada menos 11 años en el fútbol italiano.

Emanuel Ginóbili junto a Rodrigo Palacio, dos cracks oriundos de Bahía Blanca.

Es más, todavía en el Viejo Continente, jugó para el Garegnano de la Serie D italiana y rememoró aquella época de joven en la que tenía que meterla en un aro y no en un arco..