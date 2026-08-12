Ronaldinho quiere comprar el Mónaco y prepara una millonaria inversión para salvar al club

La crisis económica del AS Mónaco provocó la aparición de distintos grupos interesados en hacerse cargo de la institución y uno de ellos tiene como protagonista a una de las máximas figuras de la historia del fútbol brasileño. Ronaldinho, junto al fondo de inversión Clayton Sport, presentó una carta de intención para tomar el control del club y encabezar un ambicioso proyecto de recuperación.

La propuesta fue enviada el lunes al director ejecutivo de la entidad, Oleksiy Yefimov, e incluye una solución inmediata para algunas de las obligaciones que ponen en riesgo la continuidad del equipo en el básquet francés. El grupo se comprometería a cancelar una deuda de 2,5 millones de euros relacionada con la Euroliga y aportar una garantía bancaria de otros cinco millones de euros.

Sin embargo, el proyecto no se limitaría a resolver las urgencias financieras. Ronaldinho y Clayton Sport contemplan invertir cerca de 10 millones de euros por temporada durante un período de entre tres y cinco años, con el objetivo de darle estabilidad económica al club y sostener un proyecto deportivo competitivo.

Ronaldinho podría involucrarse directamente en el proyecto

La participación del exfutbolista brasileño también podría ir más allá de la utilización de su imagen. Ronaldinho estaría dispuesto a realizar una inversión con fondos propios y ocupar un lugar relevante dentro de la nueva estructura, una posibilidad que modificaría sustancialmente su vínculo con la institución.

Clayton Sport, por su parte, es un fondo de inversión con sede en Andorra que concentra buena parte de sus negocios en el deporte, el entretenimiento y el denominado lifestyle. Entre sus inversiones se encuentra FC Andorra, además de otros proyectos relacionados con deportistas de relevancia internacional.

La propuesta encabezada por Ronaldinho, de todos modos, no es la única que analiza el AS Mónaco. El club también mantiene conversaciones con el exjugador de la NBA Jamal Mashburn, quien impulsa una alternativa de adquisición mediante el consorcio Helen Holdings.

Mónaco pasó de ser campeón a quedar fuera de la máxima categoría

La delicada situación económica del club generó un escenario inesperado. El 1° de agosto, la Cámara de Apelación de la Federación Francesa de Básquet confirmó la exclusión del AS Mónaco de la Betclic Élite para la temporada 2026/27, después de que la institución no presentara dentro de los plazos correspondientes todas las garantías exigidas para acreditar su viabilidad financiera.

La resolución adquiere todavía mayor relevancia por el reciente éxito deportivo del equipo. Mónaco se consagró campeón de Francia en junio, luego de derrotar 101-92 al Paris Basketball en el quinto partido de una final que necesitó de un encuentro decisivo para definir al ganador.

Ahora, el club busca revertir la decisión por la vía administrativa y tiene previsto recurrir al Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF). La institución dispone hasta el 18 de agosto a las 23.59 para presentar los argumentos de su apelación.

Antes de llegar a esa instancia, existe una fecha clave: el viernes 14 de agosto aparece como el límite para intentar alcanzar un acuerdo de recuperación y recapitalización que permita destrabar la situación.

En medio de esa carrera contra el tiempo apareció Ronaldinho. Su propuesta podría convertirse en una alternativa concreta para evitar que el actual campeón francés desaparezca de la élite, apenas unas semanas después de haber celebrado uno de los títulos más importantes de su historia reciente.