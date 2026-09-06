Rosario Central pegó primero y le gana a Newell's 1-0 en el clásico, por el Torneo Clausura 2026

Rosario Central y Newell's chocan este domingo en el estadio Gigante de Arroyito por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El clásico rosarino, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez junto con Lucas Novelli en el VAR, es transmitido por TNT Sports Premium.

GOLAZO DE ROSARIO CENTRAL: sobre el final del primer tiempo, Ávila capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell's.

GOLAZO DE ÁVILA PARA EL 1-0 DE CENTRAL



El defensor capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell's.



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FORMACIONES DE ROSARIO CENTRAL Y NEWWELL´S PARA EL CLÁSICO ROSARINO

ROSARIO CENTRAL - Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila, Sández; Ibarra, Pizarro, Rodríguez; Di María, Copetti, y Campaz. DT: Miguel Almirón

NEWELL´S - Reinatti; Ortega, Giannetti, Carrizo, Escobar; Herrera, Regiardo, Guch; Mazzantti, Cóccaro, y Solari. DT: Frank Darío Kudelka