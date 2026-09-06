Menú
Crónica en vivo

VUELVE

Rubén Darío Insua habló de su regreso a San Lorenzo: "La idea es cerrar el acuerdo..."

Rubén Darío Insua tendrá una última reunión con la dirigencia de San Lorenzo para formalizar el vínculo.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 El regreso de Rubén Darío Insua a San Lorenzo está a un paso de concretarse. Luego de la salida de Pipo Gorosito, el Gallego confirmó que mantendrá una última reunión con la dirigencia para terminar de acordar los detalles de su vínculo.

"Casi sí, ahora a la tarde vamos a tener una última charla. La idea es intentar cerrar el acuerdo hoy, que va a ser la primera reunión personal. Y creemos que es la última también", sostuvo el entrenador. 

Por otro lado, el DT puso el foco en construir un equipo competitivo: "Uno va redescubriendo en el día a día qué cosas puede mejorar, trabajar mucho, esencialmente, para que el equipo sea competitivo".

El hecho de disputar una sola competencia le permitirá disponer de semanas completas para entrenar y conocer mejor a sus futbolistas. "Por suerte, al equipo al tener una sola competencia, son todas semanas largas de trabajo", destacó.

Sin prometer resultados, el Insua dejó clara su postura: "Lo único que yo puedo garantizar es que vamos a trabajar mucho y dedicarle todo el tiempo que sea necesario al crecimiento del equipo. Es lo único que puedo prometer".

Esta nota habla de:
1
Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras salir 19°: Colapinto fue 9°
INOLVIDABLE

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 tras salir 19°: Colapinto fue 9°

2
Independiente le dio un notición a Jadson Viera antes del duelo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero
UNA BUENA

Independiente le dio un notición a Jadson Viera antes del duelo frente a Central Córdoba de Santiago del Estero

3
Gimnasia de Mendoza amargó sobre el final a Boca y rescató un valioso empate por el Torneo Clausura
LINDO PARTIDO

Gimnasia de Mendoza amargó sobre el final a Boca y rescató un valioso empate por el Torneo Clausura

4
Francisco Cerúndolo dio vuelta un partidazo ante Taylor Fritz, avanzó en el US Open y consiguió un hito para el tenis argentino
GOLPE A LA MESA

Francisco Cerúndolo dio vuelta un partidazo ante Taylor Fritz, avanzó en el US Open y consiguió un hito para el tenis argentino

5
San Lorenzo quiso más, venció 1-0 a Talleres de Córdoba y volvió a ganar en el Torneo Clausura
TRIUNFAZO

San Lorenzo quiso más, venció 1-0 a Talleres de Córdoba y volvió a ganar en el Torneo Clausura

Últimas noticias de San Lorenzo