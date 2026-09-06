Rubén Darío Insua habló de su regreso a San Lorenzo: "La idea es cerrar el acuerdo..."

El regreso de Rubén Darío Insua a San Lorenzo está a un paso de concretarse. Luego de la salida de Pipo Gorosito, el Gallego confirmó que mantendrá una última reunión con la dirigencia para terminar de acordar los detalles de su vínculo.

"Casi sí, ahora a la tarde vamos a tener una última charla. La idea es intentar cerrar el acuerdo hoy, que va a ser la primera reunión personal. Y creemos que es la última también", sostuvo el entrenador.

Por otro lado, el DT puso el foco en construir un equipo competitivo: "Uno va redescubriendo en el día a día qué cosas puede mejorar, trabajar mucho, esencialmente, para que el equipo sea competitivo".

El hecho de disputar una sola competencia le permitirá disponer de semanas completas para entrenar y conocer mejor a sus futbolistas. "Por suerte, al equipo al tener una sola competencia, son todas semanas largas de trabajo", destacó.

Sin prometer resultados, el Insua dejó clara su postura: "Lo único que yo puedo garantizar es que vamos a trabajar mucho y dedicarle todo el tiempo que sea necesario al crecimiento del equipo. Es lo único que puedo prometer".