Menú
Crónica en vivo

TIENE UNA MISIÓN

Rubén Darío Insua habló en su presentación como DT de San Lorenzo: "El objetivo es..."

Rubén Darío Insua fue oficializado e inició su tercer ciclo como director técnico del Ciclón. Este miércoles habló en conferencia de prensa.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Rubén Darío Insua fue oficializado en San Lorenzo e inició su tercer ciclo como entrenador del club. Este miércoles fue presentado y habló en conferencia de prensa, donde dejó en claro los objetivos.

"La idea es dedicarle todo el tiempo que necesita al equipo para trabajar y buscar ser competitivo. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible, quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Es el objetivo en el corto plazo", sostuvo.

Si bien el Gallego contó que "la recepción del plantel fue buena", fue cauteloso y aclaró que "van tres entrenamientos, es muy poco". 

Además, el DT destacó la importancia del reciente triunfo ante Talleres: "Que el equipo haya ganado mejora la confianza, el autoestima. Hizo un buen partido en líneas generales, ganó que es lo más trascendente".

Para cerrar, contó que rechazó ofertas de trabajo del exterior y reveló cómo se dio su regreso al Ciclón: "Me llamaron la semana anterior, estaba afuera del país, nos reunimos el domingo por la tarde y alcanzamos el acuerdo. La idea es buscar, a través del trabajo y el ensayo, ser lo más competitivo posible".

Esta nota habla de:
1
Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida
TREMENDO

Demencial agresión a un árbitro: le destrozó la cabeza y lo dejó inconsciente: lo suspendieron de por vida

2
¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?
AMOR CRÍTICO

¿De qué club era hincha Chiche Gelblung?

3
Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club
NUEVA INVERSIÓN

Bombazo: desde España confirman que Messi será dueño de otro club

4
La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente
EXPECTATIVA

La Selección Argentina Sub 19 tiene convocados para los Juegos Suramericanos: la lista de Diego Placente

5
Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
PARTIDAZO

Con gol de Merentiel, Boca le ganó a San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Últimas noticias de Rubén Darío Insúa