Rubén Darío Insua habló en su presentación como DT de San Lorenzo: "El objetivo es..."

Rubén Darío Insua fue oficializado en San Lorenzo e inició su tercer ciclo como entrenador del club. Este miércoles fue presentado y habló en conferencia de prensa, donde dejó en claro los objetivos.

"La idea es dedicarle todo el tiempo que necesita al equipo para trabajar y buscar ser competitivo. El objetivo es llegar a cada partido de la mejor manera posible, quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs. Es el objetivo en el corto plazo", sostuvo.

Si bien el Gallego contó que "la recepción del plantel fue buena", fue cauteloso y aclaró que "van tres entrenamientos, es muy poco".

Además, el DT destacó la importancia del reciente triunfo ante Talleres: "Que el equipo haya ganado mejora la confianza, el autoestima. Hizo un buen partido en líneas generales, ganó que es lo más trascendente".

Para cerrar, contó que rechazó ofertas de trabajo del exterior y reveló cómo se dio su regreso al Ciclón: "Me llamaron la semana anterior, estaba afuera del país, nos reunimos el domingo por la tarde y alcanzamos el acuerdo. La idea es buscar, a través del trabajo y el ensayo, ser lo más competitivo posible".