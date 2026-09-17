Rubén Darío Insúa palpitó el clásico entre San Lorenzo y Boca y adelantó: "El objetivo es..."

El tercer ciclo de Rubén Darío Insúa en San Lorenzo comenzó de manera movida. Tras el empate ante Independiente el pasado fin de semana, el Ciclón recibirá a Boca en el duelo más interesante de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026.

En la previa del encuentro, el Gallego brindó una entrevista en la que palpitó cómo se puede llegar a desarrollar el encuentro frente al Xeneize que tendrá lugar en el Nuevo Gasómetro.

"Tienen un buen plantel y están en un buen momento. Va a ser un rival de alta exigencia", analizó en diálogo con ESPN.

Por otra parte, el estratega de 65 años indicó que el objetivo del Ciclón en el corto plazo es "clasificar a los playoffs" del campeonato y, por qué no, ilusionarse con un título.

"El objetivo en el corto plazo es clasificar a los playoffs, pero con la mirada puesta en volver a ganar un campeonato más adelante", sostuvo.

Al mismo respecto, añadió: "Necesitamos construir un equipo. Lleva tiempo conocer al grupo y estamos en ese proceso. Nos falta mucho trabajo para alcanzar una competitividad alta".

Por último, el exdirector técnico de Bolívar y Barcelona de Guayaquil, entre otros, reveló qué fue lo que lo motivó a volver al club azulgrana y reconoció que su segunda etapa fue mejor que la primera, pese a que se dio en "un contexto complicado".

"NO IMAGINABA REGRESAR TAN RÁPIDO A SAN LORENZO"



Darío Insúa sobre su vuelta al Ciclón.



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"No imaginaba volver tan rápido a San Lorenzo. Vuelvo porque para mí es muy importante que el presidente me haya dicho que quería que yo me hiciera cargo del equipo. También por el desafío de construir a futuro y la autoexigencia de armar un equipo competitivo. Estamos acá para solucionar los problemas", concluyó.