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SIN VUELTAS

¿Sale al mercado?: la drástica decisión de Boca luego de perder a Tomás Aranda

Tras la durísima lesión que Tomás Aranda sufrió esta mañana, Boca definió si saldrá o no al mercado de pases para suplir su ausencia.

Edelmiro Balmaceda
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La rotura del peroné derecho que Tomás Aranda sufrió en el entrenamiento de esta mañana debe haber sido una de las peores noticias que Boca recibió en el año.

Sin embargo, sin la presencia del chico que no reaparecerá hasta el año que viene, el show debe continuar y el Xeneize ya definió cuáles serán los pasos a seguir en este contexto.

Por decisión de Rodolfo Arruabarrena, el club de la ribera no saldrá al mercado de pases a buscar un reemplazo, sino que sumará al plantel profesional a otro nombre de Boca Predio: Lautaro Bianco.

El volante ofensivo de 19 años se desempeña actualmente en la reserva y fue el encargado de reemplazar a la joyita cuando Claudio Úbeda lo promovió.

De hecho, hoy fue titular en el triunfo de los juveniles ante Estudiantes de La Plata y le mandó un mensaje a su excompañero.

"Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda, que está con esa lesión", declaró el mediocampista que cuenta con velocidad, buen uno contra uno y pegada de media distancia.

Vale destacar que a Boca se le abrió otro cupo para buscar refuerzos una vez que se cierre el libro de transferencias. No obstante, por ahora, la decisión es no utilizarlo.

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