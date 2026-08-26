¿Sale al mercado?: la drástica decisión de Boca luego de perder a Tomás Aranda

La rotura del peroné derecho que Tomás Aranda sufrió en el entrenamiento de esta mañana debe haber sido una de las peores noticias que Boca recibió en el año.

Sin embargo, sin la presencia del chico que no reaparecerá hasta el año que viene, el show debe continuar y el Xeneize ya definió cuáles serán los pasos a seguir en este contexto.

Por decisión de Rodolfo Arruabarrena, el club de la ribera no saldrá al mercado de pases a buscar un reemplazo, sino que sumará al plantel profesional a otro nombre de Boca Predio: Lautaro Bianco.

El volante ofensivo de 19 años se desempeña actualmente en la reserva y fue el encargado de reemplazar a la joyita cuando Claudio Úbeda lo promovió.

De hecho, hoy fue titular en el triunfo de los juveniles ante Estudiantes de La Plata y le mandó un mensaje a su excompañero.

ASSIM FOI A ATUAÇÃO DE LAUTARO BIANCO! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



Aos 19 ANOS, o meia foi titular na vitória do time RESERVA DO BOCA sobre o Estudiantes, em La Plata.



Agora, após a grave lesão de Tomás Aranda, o CAMISA 10 DA RESERVA será promovido ao elenco profissional!

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"Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda, que está con esa lesión", declaró el mediocampista que cuenta con velocidad, buen uno contra uno y pegada de media distancia.

Lautaro Bianco le mandó un saludo a Tomás Aranda luego de la victoria de la reserva de Boca %uD83E%uDD79



Los pibes categoría 2007 %uD83D%uDC8E pic.twitter.com/T85QBnRAWq — A Todo Boca (@equipoatodoboca) August 26, 2026

Vale destacar que a Boca se le abrió otro cupo para buscar refuerzos una vez que se cierre el libro de transferencias. No obstante, por ahora, la decisión es no utilizarlo.