Salió el parte médico de Luciano Vietto y San Lorenzo sufre: qué le pasó

Antes del duelo que afrontará mañana contra Platense por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo recibió una mala noticia por parte de Luciano Vietto.

Sonríe Huracán: podrá recibir a Argentinos Juniors con aforo completo en el Palacio Ducó

Es que, tras la molestia que el delantero sintió en la práctica de ayer , el Ciclón confirmó que se lesionó.

Según el parte médico, el ex futbolista de Racing padece una distensión muscular en el isquiotibial derecho.

%u2705 Último entrenamiento antes de visitar a Platense.



Parte médico: Luciano Vietto presenta una distensión muscular del isquiotibial derecho. pic.twitter.com/7zkM1xVnkz — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 23, 2026

Esa dolencia lo dejará afuera, no solo del duelo frente al Calamar, sino también de los próximos partidos en la Copa Sudamericana. Concretamente, podría estar afuera durante tres semanas.

A raíz de eso, el DT del Cuervo, Gustavo Álvarez no lo incluyó en la lista de convocados para el choque contra el Marrón.

Lista de convocados para enfrentar a Platense.



%uD83C%uDFDF%uFE0F Estadio Ciudad de Vicente López.

%u23F0 Viernes - 21.30 horas

%uD83C%uDFC6 #TorneoMercadoLibre Apertura

%uD83D%uDCFA Seguilo en vivo por ESPN Premium

%u26BD Suscribite al Pack Fútbol %u27A1%uFE0F https://t.co/Ncte3gYrEY pic.twitter.com/0hm73ZNNQX — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 23, 2026

Respecto a la posible formación, y de no mediar inconvenientes, todo indica que el entrenador podría repetir el mismo once que viene de empatar sin goles con Vélez.

Atento Boca: Claudio Úbeda reveló el motivo por el que no juega Kevin Zenón

San Lorenzo visita a Platense por el Torneo Apertura: probable formación

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli y Mathias De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.