Salió el parte médico de Luciano Vietto y San Lorenzo sufre: qué le pasó
En la previa del partido frente a Platense, San Lorenzo anunció la lista de convocados sin la presencia de Luciano Vietto, que sufrió una lesión durante las últimas horas.
Antes del duelo que afrontará mañana contra Platense por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026, San Lorenzo recibió una mala noticia por parte de Luciano Vietto.
Sonríe Huracán: podrá recibir a Argentinos Juniors con aforo completo en el Palacio Ducó
Es que, tras la molestia que el delantero sintió en la práctica de ayer, el Ciclón confirmó que se lesionó.
Según el parte médico, el ex futbolista de Racing padece una distensión muscular en el isquiotibial derecho.
Esa dolencia lo dejará afuera, no solo del duelo frente al Calamar, sino también de los próximos partidos en la Copa Sudamericana. Concretamente, podría estar afuera durante tres semanas.
A raíz de eso, el DT del Cuervo, Gustavo Álvarez no lo incluyó en la lista de convocados para el choque contra el Marrón.
Respecto a la posible formación, y de no mediar inconvenientes, todo indica que el entrenador podría repetir el mismo once que viene de empatar sin goles con Vélez.
Atento Boca: Claudio Úbeda reveló el motivo por el que no juega Kevin Zenón
San Lorenzo visita a Platense por el Torneo Apertura: probable formación
Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña y Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli y Mathias De Ritis; Matías Reali, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello.