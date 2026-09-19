San Lorenzo chicaneó a Boca antes del clásico y sacó pecho por una histórica ventaja

La previa del clásico entre San Lorenzo de Almagro y Boca Junios ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. A pocos días del esperado enfrentamiento por el Torneo Clausura, el club de Boedo aprovechó sus redes sociales para enviarle una chicana al Xeneize y poner sobre la mesa una estadística que históricamente favorece al Ciclón.





El desglose del historial entre San Lorenzo y Boca:



El Ciclón le saca 13 partidos de ventaja al equipo xeneize. En ligas, San Lorenzo está por encima por 10 partidos, en copas internacionales por 2 y en copas nacionales por 1.



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La cuenta oficial de San Lorenzo compartió un particular repaso de los enfrentamientos entre ambos equipos y destacó que mantiene una ventaja de 13 partidos en el historial general, tomando en cuenta los encuentros correspondientes a ligas, copas nacionales y competencias internacionales.

El desglose publicado por el club marca que la diferencia se construye de la siguiente manera: 10 partidos en favor de San Lorenzo en los campeonatos de liga, dos en las copas internacionales y uno en las copas nacionales.

Para acompañar el mensaje, la institución eligió una imagen de un recuerdo especial para sus hinchas: el 3-0 ante Boca de 2005, partido en el que Hernán Peirone fue la gran figura al marcar los tres goles del conjunto azulgrana.

Sin embargo, hay un dato que le pone otro condimento a la previa. San Lorenzo no consigue derrotar a Boca desde 2023, cuando se impuso por 1-0 en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro correspondiente a la Liga Profesional.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de volver a festejar ante el Xeneize. El clásico se disputará este domingo desde las 14.45, en el estadio de San Lorenzo, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Rubén Darío Insua buscará cortar esa racha ante Boca, mientras que el conjunto de Rodolfo Arruabarrena intentará quedarse con tres puntos importantes en uno de los partidos más esperados de la fecha.

Las probables alineaciones de San Lorenzo vs. Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.