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San Lorenzo cambia en medio de la crisis: Guillermo Franco dejó de ser el mánager

Este lunes, el Ciclón anunció la salida del exfutbolista y rearmará la dirección deportiva para cambiar el rumbo futbolístico.

Edelmiro Balmaceda
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San Lorenzo recibió otro golpazo el fin de semana con la goleada que sufrió en Florencio Varela a manos de Defensa y Justicia, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

La bronca que los hinchas expresaron en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por el pésimo momento fue un llamado de atención para la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta, que este lunes tomó una tajante decisión.

En un movimiento que se anunció como "de común acuerdo", Guillermo Franco dejó de ser el mánager del Cuervo tras cuatro meses en el cargo.

La decisión apunta a cambiar el rumbo en el plano futbolístico y a proporcionarle otro entorno de trabajo a Rubén Darío Insúa, con quien no existía la mejor relación. Todavía se desconoce cuáles serán las siguientes modificaciones al respecto.

En principio, una de las posibilidades es que Martín Saric, abajo del exfutbolista en la línea sucesoria, asuma la responsabilidad. Sin embargo, no se descarta que otra persona se quede con la dirección deportiva.

Actualmente, el conjunto de Boedo está afuera de los virtuales clasificados a los playoffs del campeonato local y prácticamente sin chances de acceder a alguna de las copas internacionales del 2027 mediante la tabla anual, donde marcha vigésimo.

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