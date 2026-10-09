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San Lorenzo cerró la salida de un futbolista: llega a Independiente Rivadavia en lugar de Maxi Salas

San Lorenzo cerró la salida de un futbolista. Se va a préstamo a Independiente Rivadavia hasta diciembre de 2027 por la lesión de Maxi Salas.

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Matías Reali deja San Lorenzo y se convertirá en nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia, club donde dejó un buen recuerdo antes de desembarcar en el Ciclón a mediados de 2024. 

El futbolista de 28 años renovó su vínculo con San Lorenzo hasta diciembre de 2028 y se marchó al conjunto de Mendoza, que pudo incorporar porque Maximiliano Salas se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento colateral lateral de su rodilla izquierda y tendrá para un año de recuperación.

Con esta operación, el cargo por el pase se volcó en el contrato del futbolista para saldar la deuda que mantenían con él. El extremo firmará a préstamo hasta diciembre de 2027.

Además, entre ese pasivo y el contrato, desde el club indicaron que se ahorraron 786 mil dólares.

Reali nunca pudo asentarse en el Ciclón y ahora retornará al equipo en el que mejor rendimiento mostró. La Lepra tendrá una opción para quedarse con su pase definitivo a cambio de 1.5 millones de dólares.

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