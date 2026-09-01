Pipo Gorosito no se baja de San Lorenzo y puso todas sus fichas en Facundo Farías

San Lorenzo de Almagro atraviesa un momento delicado en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Néstor Raúl Gorosito perdió 1a 0 frente a Instituto en Alta Córdoba por la séptima fecha y quedó en la anteúltima posición de la Zona A, una situación que volvió a poner en duda la continuidad del entrenador.

Sin embargo, después de la derrota, Pipo dejó en claro que mantiene las fuerzas para continuar al frente del Ciclón y apuntó especialmente a la incorporación de Facundo Farías, quien llegó a préstamo desde Estudiantes y ya fue dirigido por el técnico durante su paso por Colón.

"Tenemos que jugar mejor de lo que jugamos, pero el primer tiempo no fue malo y por ahí podríamos haber hecho un gol", analizó Gorosito al referirse al desarrollo del encuentro ante Instituto.

En ese sentido, el entrenador puso sus expectativas en el nuevo refuerzo y consideró que su presencia puede generar un cambio importante en el funcionamiento ofensivo del equipo.

"Sería extraordinario si puede jugar Farías porque le va a cambiar completamente la cara al equipo", sostuvo Pipo.

Gorosito respaldó su continuidad en San Lorenzo

La derrota en Córdoba volvió a instalar interrogantes alrededor del futuro del entrenador. Consultado directamente sobre si todavía tiene fuerzas para continuar al frente de San Lorenzo, Gorosito fue contundente y aseguró que dejar el cargo no es algo que tenga en mente.

"Eso no se cruza por mi cabeza. La llegada de Farías le va a cambiar la cara por completo, a mi entender", afirmó.

Para Pipo, una de las principales dificultades del equipo aparece en los últimos metros de la cancha. El entrenador entiende que San Lorenzo logra avanzar hasta tres cuartos, pero después carece de precisión para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.

"Es lo que nos está faltando, el último pedazo de la cancha, llegar con más claridad y tener mayor volumen en esa parte. También tener la pausa y un poquito más de claridad en los últimos metros", explicó.

Y agregó: "Hasta ahí vamos, hasta tres cuartos, y nos cuesta dejar a Cuello o Auzmendi de cara con el arquero o dejar el último pase".

La posición que tendría Facundo Farías en San Lorenzo

Una de las incógnitas que deberá resolver Gorosito es dónde ubicar a Farías dentro de su esquema. El futbolista suele desempeñarse detrás del delantero, aunque también tiene experiencia jugando como referencia ofensiva.

"Normalmente él juega atrás del nueve. La posición de él es jugar atrás del nueve. Su historia es jugando ahí de nueve o diez. Sus inicios eran casi de nueve y después pasó a jugar un poquito más atrás", explicó el entrenador.

La llegada del atacante podría modificar el armado ofensivo y darle a San Lorenzo una alternativa para solucionar uno de los principales problemas que Gorosito detecta en el equipo: la falta de claridad en los metros finales.

El complicado presente de San Lorenzo

Desde su regreso al banco de San Lorenzo tras la salida de Gustavo Álvarez, Gorosito no logró encontrar regularidad. El Ciclón quedó eliminado de la Copa Argentina luego de perder por penales frente a Deportivo Riestra en los 16avos de final.

En el Torneo Clausura, además, acumula siete puntos en siete fechas, producto de dos triunfos, un empate y cuatro derrotas.

Entre esos resultados aparece la caída frente a Huracán en el clásico, que significó el final de un invicto de 25 años de San Lorenzo como local ante el Globo en el Nuevo Gasómetro.

Ahora, el equipo de Boedo buscará reaccionar en las próximas fechas y Gorosito espera que la incorporación de Facundo Farías sea una de las claves para cambiar el rumbo.