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MERCADO DE PASES

San Lorenzo suma a un ex compañero de Messi

San Lorenzo de Almagro busca sobre el cierre del mercado, sumar alguna incorporación que le de un falto de calidad.

Juan Riera
Juan Riera
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Néstor "Pipo" Gorosito nunca fue un técnico que saque adelante situaciones complicadas y por eso no llama la atención el presente futbolístico de un San Lorenzo de Almagro que parece no arrancar. La dirigencia intenta buscar variantes dentro de un mercado de pases austero, y comenzó gestiones por un futbolista que cumplió el sueño de jugar junto a Lionel Messi.

El jugador en cuestión es nada menos que Facundo Farías, actualmente sin lugar en Estudiantes de La Plata. El delantero, que tuvo la oportunidad de compartir vestuario junto a Messi en el Inter Miami, no ve con malos ojos un cambio de aire.

Ambas instituciones ya se pusieron de acuerdo con respecto a la cesión por 12 meses, aunque todavía lo que falta arreglar, que no es un detalle menor, el sueldo del futbolista.

"Es de los mejores jugadores del futbol argentino", expresó Pipo en conferencia de prensa al ser consultado sobre el futuro jugador del Ciclón.

Por otro lado, el Ciclón tiene lugar para buscar al reemplazante del arquero Orlando Giil, quien se sumará al Lillie de Francia. El cupo lo podrá usar hasta el 2 de septiembre a las 18.

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