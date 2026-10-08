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QUIERE CONVERTIRLES

Santiago Sosa palpitó la serie de Vasco da Gama ante Boca: "Esperemos que mi gol llegue"

Santiago Sosa, futbolista de Vasco da Gama y próximo rival de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, se refirió al encuentro del próximo martes y remarcó sus ansias por convertirle al Xeneize.

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Se viene el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco da Gama y Santiago Sosa palpitó el encuentro. El argentino remarcó que tiene el deseo de convertir en La Bombonera.

El ex futbolista de Racing destacó cuándo le gustaría debutar en las redes con el conjunto brasileño. "Esperemos que el gol llegue pronto, sería muy lindo que sea contra Boca", afirmó en diálogo con TNT Sports. 

Además, el volante central ahondó en cómo se encuentra el grupo de cara al partido del próximo martes: "El equipo está muy bien, estamos haciendo un gran trabajo".

"Cuando llegué, me encontré con un equipo bien plantado y con los chicos de Argentina vinimos a sumarle y agregarle actitud, juego", agregó.

El Sosa llegó al Vasco en este pasado mercado de pases, junto Facundo Colidio y Alan Lescano

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