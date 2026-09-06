Scaloni sorprendió con su presencia en el GP de Italia de Fórmula 1: su mensaje para Colapinto y qué dijo sobre la Selección Argentina

Lionel Scaloni volvió a mostrarse públicamente y lo hizo en un escenario muy particular: el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El entrenador de la Selección Argentina aprovechó su estadía en Monza para disfrutar de la jornada junto a su familia y, en diálogo con ESPN, contó que uno de sus hijos fue el principal motivo que lo llevó hasta el histórico circuito italiano.

"Vengo más por él que por mí. Es apasionado de la Fórmula 1. Este circuito vale la pena venir", explicó Scaloni, quien también reconoció que disfruta especialmente de todo lo relacionado con el automovilismo.

El técnico de la Albiceleste también contó una particular anécdota relacionada con el ciclismo y un reconocido piloto español. "La mayoría hace ciclismo. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz, que también hace bici. Es un deporte lindo. Bastante más riesgoso este, pero parecido", relató.

Scaloni habló de Franco Colapinto en Monza

Más allá de su visita familiar, Scaloni no pudo evitar referirse a Franco Colapinto, quien afrontó el Gran Premio de Italia con Alpine. El argentino había conseguido una destacada séptima posición de largada (acabó noveno), mientras que su compañero Pierre Gasly partió desde la pole position (terminó séptimo).

El entrenador reconoció su sorpresa al observar de cerca los actuales monoplazas de Fórmula 1 y destacó la evolución de la categoría respecto de sus primeros acercamientos al automovilismo.

"Fuimos a ver los coches de cerca. Es una cosa increíble lo que ha cambiado la F1 a lo que cuando yo iba de chiquito", señaló.

Luego, puso el foco en Alpine y especialmente en Colapinto: "Esperando a ver qué pasa con los Alpine, que están ahí adelante... Con Franco que larga séptimo, con el compañero primero... La verdad, increíble. Esperemos que vaya bien".

El balance de Scaloni tras el Mundial 2026

Por último, el entrenador de la Selección Argentina se refirió al intenso período que significó el Mundial 2026, en el que la Albiceleste terminó como subcampeona.

Scaloni definió aquella experiencia como "un mes y medio estresante", aunque aseguró que actualmente atraviesa un momento más relajado y ya tiene la cabeza puesta en los próximos compromisos del seleccionado.

"Ahora disfrutando. Ya se viene otra fecha FIFA pero, cuando podemos, nos acercamos a ver este mundo, que a mí me apasiona desde siempre", concluyó.