Scaloni, tras la goleada ante Bolivia: "El equipo tiene una identidad, juegue quien juegue"

Lionel Scaloni dejó en claro que la Selección argentina no piensa cambiar su forma de jugar en la nueva etapa sin Lionel Messi. Tras el triunfo por 4 a 0 ante Bolivia, el entrenador aseguró que "el equipo tiene una identidad" y que la respetarán "juegue quien juegue".

"Leo es irremplazable", reconoció el DT en conferencia de prensa. Y explicó: "Nosotros buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, dar pases, de llegar al arco. Esto es una cuestión más allá de quien esté. El desafío es seguir jugando de esta manera y que los llamados a la causa entiendan que esa es la manera de jugar".

Scaloni consideró que el equipo hizo "un partido completo" y elogió la actitud del plantel: "Me gusta cómo afrontan los partidos los futbolistas que hace rato están acá. Vienen con ganas, todos han demostrado querer estar, vienen con una sensación de alegría y lo demuestran cuando salen a la cancha".

El orgullo de los debutantes

El entrenador también se refirió al estreno de varios juveniles con la camiseta albiceleste. "Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía aún más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, todo lo que genera jugar con esta camiseta", afirmó.

En ese sentido, valoró el presente del seleccionado como una plataforma para las nuevas generaciones: "Es el momento ideal para estos chicos, que tengan sus convocatorias. Antes jugar con esta camiseta no era tan fácil, y ahora es un buen momento para que saquen su potencial. El orgullo del debut no te lo olvidás más".

Julián y Lautaro, juntos

Uno de los cambios más visibles fue el doble 9 con Julián Álvarez y Lautaro Martínez desde el arranque. "Jugando con Julián y Lautaro nos da un montón de cosas. Ellos saben moverse, Julián más por la banda", explicó Scaloni.

El DT también contó por qué no los ponía juntos cuando estaba Messi: "Hay un equilibrio que no se puede romper. Podés hacerlo en partidos específicos, como con Inglaterra, o en otras situaciones, pero no es nuestra idea. Los equilibrios se rompían cuando estaban los tres. Pero es una idea mía, no tengo problema en decirlo".

Nico Paz, Mastantuono y Flores

Consultado por Nico Paz, a quien muchos señalan como posible heredero de Messi, Scaloni evitó las comparaciones: "Nico Paz es importante como lo es Mastantuono, Prestianni, los chicos que vienen empujando de atrás. No sabría decirte si más o menos, pero es un chico que ya vino al Mundial, estuvo con nosotros. Nos da otra cosa".

También habló de Leonel Flores, la joven promesa de Boca, que sumó minutos ante Bolivia. "A los chicos que vienen a la Selección les pedimos lo que hacen en sus clubes, y él hace eso en su club. Hay que cuidarlo, tiene una edad para cuidarlo, estarle cerca, contenerlo. Yo sé que en Boca saben cómo tratarlo", señaló.

Y advirtió sobre la presión que reciben los más jóvenes: "Es un talento que hay que cuidar, como Franco Mastantuono, que es de la misma edad. Es la única manera de que nos den frutos. No podemos pedirles que hagan todos los partidos lo que hizo Flores hoy".

La Finalissima y los partidos en el interior

Fuera de lo estrictamente futbolístico, Scaloni admitió que todavía no sabe cuándo se jugará la Finalissima ante España y se mostró a favor de llevar a la Selección a distintas provincias: "Vamos a intentar jugar en el interior. Merece todo el mundo ver a la Selección. Lo que pasa es que en la cancha de River entra gente, y ya sabemos lo que genera eso. Ahí ya no me puedo meter".