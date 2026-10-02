¿Se cae el pase?: Racing se plantó y Marcos Rojo se aleja de Estudiantes

Marcos Rojo sigue presionando para volver a Estudiantes, que realizó una oferta formal en las últimas horas. Sin embargo, desde Racing se niegan a venderlo.

Marcos Angeleri, secretario técnico del Pincha, se comunicó con Sebastián Saja, mánager de la Academia, para intentar destrabar el regreso del experimentado central.

Necesitado de un defensor para afrontar la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo, Estudiantes pondría sobre la mesa cerca de 1.300.000 dólares por el futbolista y tienen tiempo para incorporar un refuerzo hasta el 9 de octubre.

Por más elevada que sea la cifra, el presidente Diego Milito sigue inflexible y no lo liberará en medio de esta complicada actualidad deportiva de Racing. Por ahora, el pase esta caído.

De hecho, desde el club desmienten que haya llegado una oferta formal y que exista una deuda salarial con el zaguero central de 36 años.