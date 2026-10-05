Se lesionó Alan Velasco y Boca suma otra baja en un momento clave: qué partidos se perderá

Desde que Rodolfo Arruabarrena regresó a Boca, uno de los jugadores que tuvo oportunidades y hasta mostró una mejora de nivel fue Alan Velasco. Pero el volante, que se afianzó como titular, recibió una pésima noticia este lunes.

Lo que el propio Vasco había dejado entrever en la conferencia de prensa posterior a la victoria del Xeneize frente a Unión de Santa Fe se confirmó: el mediocampista ofensivo sufrió un desgarro en el aductor izquierdo.

Como suele suceder en estos casos, el tiempo de recuperación no será menor de tres semanas y el exfutbolista de Independiente será baja en un momento clave para el conjunto azul y oro.

Concretamente, el jugador se perderá el duelo del próximo viernes ante Instituto de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura, el de la fecha 13 contra Talleres de Córdoba y los dos partidos con el Vasco da Gama, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Sumado a todo eso, Boca tendrá dos clásicos a fin de mes a los que Velasco apuntará a llegar: uno contra el Rojo, su antiguo club, y el Superclásico ante River, marcado en la agenda para el domingo 1 de octubre en La Bombonera.

Sin Velasco, a quién mira Arruabarrena

Tal como se vio durante las últimas semanas, el principal beneficiado por la baja del nacido en Quilmes es Carlos Palacios. El otrora jugador de Colo Colo se posicionó como una de las primeras piezas de recambio y no desentonó cuando tuvo minutos. Por otra parte, Arruabarrena podría echar mano de la gran usina de juveniles, más conocida como Boca Predio, que tantas buenas nuevas le ha dado.

A propósito, el entrenador del equipo de la ribera promovió a Joaquín Ruiz, quien disputó tres encuentros cuando Fernando Gago era el director técnico, y también tiene en la mira a Lautaro Mendieta y Franco Pérez, volantes de la reserva comandada por Mariano Herrón.