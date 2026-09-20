Se lesionó Thiago Almada en River y se pierde la convocatoria con la Selección Argentina: cuándo volverá

Thiago Almada sufrió una lesión que lo marginará de la próxima fecha FIFA. Los estudios realizados después de la derrota de River por 2-1 ante Huracán determinaron que el mediocampista ofensivo tiene un desgarro en el cuádriceps izquierdo y queda fuera de la convocatoria a la Selección Argentina.

Este desgarro es una lesión muscular que suele requerir un período de recuperación superior a las tres o cuatro semanas habituales de una ruptura fibrilar, aunque los tiempos dependerán de la evolución del futbolista.

El Millonario debe enfrentar a Sarmiento el 7 de octubre, aunque la fecha 11 podría postergarse para más adelante a falta de confirmación.

Luego, el fin de semana del 10, está pautada la jornada 12 del Torneo Clausura ante Estudiantes de Río Cuarto. Por los plazos de recuperación, que se estiman cercanos al mes, Almada se perdería ambos encuentros.

Por su parte Tobías Andrada salió entre lágrimas a los 35 minutos ante el Globo por un fuerte dolor en el cuádriceps derecho. Sin embargo, finalmente se trató solamente de un golpe que no requirió estudios médicos.