Se negó a atajar un penal que consideró injusto y el árbitro fue suspendido: habló el arquero

Gabriel Tesonotte, arquero de Wilstermann Cooperativas de Potosí, volvió a hablar sobre el particular episodio que protagonizó en la Copa Simón Bolívar y que rápidamente se viralizó en redes sociales. El guardameta decidió no atajar un penal que consideró injustamente sancionado y explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa determinación.

El futbolista cuestionó duramente el accionar del árbitro Carlos Arteaga, quien quedó en el centro de la polémica durante aquel partido. Días después del encuentro, la Comisión Arbitral de la Federación Boliviana de FúA resolvió suspender indefinidamente al juez por el cobro de una falta que, según la resolución, no existió.

En diálogo con La Revista de UNITEL, Tesonotte respaldó su reacción dentro del campo de juego y consideró que la sanción contra Arteaga era una consecuencia lógica de lo ocurrido.

"Yo creo que es lo correcto porque no puede ser tan irresponsable de cobrar un penal que no fue", sostuvo el arquero al recordar el momento en el que enfrentó al árbitro.

Tesonotte también relató qué le respondió Arteaga cuando le reclamó por la decisión que podía tener una incidencia directa en la clasificación de su equipo.

"Cuando le reclamé, sus palabras fueron: ‘solamente cobré un penal' y le dije que no era así porque nos jugamos la clasificación, nos jugamos nuestro sueño de clasificar", contó el guardameta.

Según su relato, la respuesta del árbitro generó todavía más malestar. "¡Dale, atajá!, dejá de renegar", habría sido la frase que Arteaga le dirigió mientras el arquero protestaba por el fallo.

Para Tesonotte, aquella actitud fue una falta de respeto hacia la situación que atravesaba su equipo. "Me pareció que fue descarado por su parte decirme lo que dijo", manifestó durante la entrevista.

El episodio convirtió al arquero boliviano en uno de los protagonistas inesperados de la Copa Simón Bolívar y generó repercusiones más allá del partido. La posterior suspensión indefinida de Arteaga volvió a poner el foco sobre el polémico penal y sobre la protesta que Tesonotte realizó en pleno encuentro.