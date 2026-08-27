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Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/2027: cómo quedaron los cruces
En el Grimaldi Forum de Mónaco, se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/2027.
Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026-2027. Los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen su camino.
El torneo comenzará la semana del 8 de septiembre, con la primera fecha de la fase. La final ya tiene sede confirmada: se disputará el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.
Todos los cruces de la Fase Liga de la Champions League
Los partidos más atractivos de la Fase Liga de la Champions League
- Real Madrid vs. Inter
- Arsenal vs. Real Madrid
- Manchester City vs. PSG
- Barcelona vs. Manchester City
- Inter vs. Liverpool
- PSG vs. Barcelona
- Liverpool vs. Atlético de Madrid
- Bayern Munich vs. Arsenal
- Manchester United vs. Bayern Munich