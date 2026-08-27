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Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/2027: cómo quedaron los cruces

En el Grimaldi Forum de Mónaco, se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026/2027.

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 Se sorteó la fase de liga de la Champions League 2026-2027. Los 36 equipos que disputarán el certamen ya conocen su camino.

El torneo comenzará la semana del 8 de septiembre, con la primera fecha de la fase. La final ya tiene sede confirmada: se disputará el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Todos los cruces de la Fase Liga de la Champions League

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