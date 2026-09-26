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Se sumó Rosario Central: todos los campeones de la Supercopa Internacional

Tras derrotar a Estudiantes de La Plata en Santiago del Estero, el Canalla festejó la obtención de un nuevo título.

Edelmiro Balmaceda
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En una final repleta de polémicas y mucha bronca, Rosario Central derrotó a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

Gracias a la victoria frente al Pincha en el Estadio Único Madre de Ciudades, el Canalla obtuvo el décimocuarto título de su historia y se sumó al selecto grupo de equipos que ganaron esta competencia.

Concretamente, el conjunto dirigido por Jorge Almirón es el cuarto campeón de este certamen, que enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones y al puntero de la tabla anual de la temporada anterior.

La particularidad es que, desde su creación en 2022, la Supercopa Internacional siempre la ganaron elencos diferentes. En la primera edición, Racing venció a Boca en Abu Dabi. Luego, Talleres de Córdoba se impuso por penales ante River en Paraguay, mientras que Vélez derrotó a Estudiantes más tarde.

Además del trofeo, Rosario Central también se llevó el boleto para participar de la flamante Recopa de Campeones, que se estrenará en 2027 y en la que se medirá contra el ganador de la vigente Copa Argentina y de la Supercopa Argentina.

Rosario Central ganó la Supercopa Internacional: todos los campeones

  • 2023: Racing
  • 2024: Talleres de Córdoba
  • 2025: Vélez
  • 2026: Rosario Central

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