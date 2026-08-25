¿Se va de Independiente?: Olimpia confirmó que avanza por Gabriel Ávalos

El futuro de Gabriel Ávalos podría estar lejos de Independiente porque su contrato vencerá a fines de diciembre próximo. Sin embargo, en las últimas horas el presidente de Olimpia, club que lo quiere, confirmó "negociaciones avanzadas".

En diálogo con Cardinal Deportivo, Rodrigo Nogués admitió charlas por el delantero de 35 años: "Sí, tenemos conversaciones avanzadas con Gabriel y su representante".

Y sobre cuándo podría desemabrcar al conjunto paraguayo, aclaró: "Si no es para ahora, podría ser también para enero".

Al ser consultado por más detalles sobre cómo vienen las negociaciones, el dirigente remarcó que hasta el momento "no hay nada cerrado" entre las partes.

Y cerró de forma contundente: "Es una posibilidad concreta. Veremos esta semana cómo se desarrolla el mercado hasta el viernes, pero en principio sería para ahora".