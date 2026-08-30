¿Se va de River?: Joaquín Freitas está a un paso de ser vendido al Flamengo por una cifra millonaria

Bombazo en el mercado de pases. Joaquín Freitas está muy cerca de dejar River y ser vendido al Flamengo, a cambio de 17 millones de dólares con bonos incluidos.

El atacante de 19 años, de tan solo 30 partidos en la Primera del Millonario y un gol, está muy cerca de desembarcar en el Mengao, que está segundo en el Brasileirao y en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Una vez se cierre la operación, River se quedará con un 20 por ciento de una futura venta.

Cabe remarcar que, aunque el Millonario es dueño del pase completo del futbolista, Acassuso cobrará un 25% de su transferencia con un tope de un millón de dólares debido a que fue el club en el que se formó.

En los últimos partidos, Freitas venía desempeñándose como extremo derecho, pese a que se siente más cómodo como un segundo punta, posición en la que consiguió mejores rendimientos.