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Se va de San Lorenzo: Orlando Gill está a un paso de llegar a un club de Francia

Orlando Gill empieza a despedirse de San Lorenzo y quedó a un paso de ser refuerzo de un club de Francia en este mercado de pases.

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Orlando Gill está cerca de salir de San Lorenzo. Luego de haber brillado con la selección de Paraguay en el Mundial 2026, fue acumulando interesados en Europa. 

Tras esto, una propuesta de última hora en este mercado de pases haría recalar al arquero en Francia.

Todos los caminos conducen a la Ligue 1, más precisamente al Lille. Aunque su representante también baraja la posibilidad de un equipo de Arabia Saudita, en Europa ya se habla de un acuerdo en los números.

Para el club, Gill no es una apuesta a futuro, sino que le garantizaron protagonismo esta temporada. 

En caso de acordar los detalles finales de la operación con el Ciclón, el paraguayo llegará para competir por la titularidad en el arco con el turco Berke Özer.

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