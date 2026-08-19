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MERCADO DE PASES

Se va del Atlético Madrid: Juan Musso está cerca de llegar a un grande de Italia

Atlético de Madrid está por desprenderse de Juan Musso en este mercado de pases. El arquero argentino llegaría a un grande de Italia.

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 Atlético de Madrid podría desprenderse a otro futbolista argentino. Juan Musso, arquero suplente del Colchonero, está cerca de llegar al Nápoli en este mercado de pases.

De acuerdo a lo informado por el periodista especializado Fabrizio Romano, hay conversaciones entre los dos clubes para hacer un intercambio de guardametas. 

El ex Racing llegaría al conjunto italiano, mientras que Vanja Milinkovic-Savic llegaría al club español.

Desde su arribo a mediados de 2024, Musso disputó 27 partidos en Atlético de Madrid, aunque la gran mayoría (18) fueron en la última temporada debido a una lesión de Jan Oblak

En sus minutos en cancha, el arquero 32 años consiguió 13 vallas invictas y recibió 32 goles.

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