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Se va otro: Fabricio Bustos rescindirá su contrato con River

Se termina el ciclo de Fabricio Bustos en River Plate. Luego de ser marginado y entrenar apartado en Cantilo, finalmente se marchará libre.

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 Se termina el ciclo de Fabricio Bustos en River. Luego de ser marginado por la dirigencia y entrenar apartado durante los últimos meses en el predio de Cantilo, finalmente se marchará de la institución a poco más de dos años de su llegada.

El lateral derecho de 30 años llegó un acuerdo con el club para rescindir su contrato, que vencía el 31 de diciembre de 2027, y así quedará con el pase en su poder.

En total, el futbolista disputó un total de 53 partidos con el Millonario, en los que no marcó goles y aportó dos asistencias.

Ante la salida de Bustos, solamente queda Matías Viña como el único marginado. El lateral izquierdo uruguayo termina su contrato el 31 de diciembre y deberá volver a Flamengo

En caso de no conseguir club, permanecerá colgado durante los próximos tres meses.

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