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¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi

Para River Plate será difícil retener a Santiago Beltrán y la dirigencia ya le busca reemplazante.

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Tras un muy buen primer año desde su debut en River, Santiago Beltrán es buscado desde Europa de cara al año que viene.

Mientras la dirigencia del Millonario intenta extenderle el vínculo y aumentarle la cláusula de rescisión, ya la buscan reemplazo por si una pronta venta es inevitable.

En los últimos días se conoció que River ya entabla negociaciones con Yassine Bounou, el arquero marroquí que milita en Al Hilal y es confeso hincha del club. Pero hay otro jugador en carpeta.

Se trata de Agustín Rossi, el argentino que es referente del Flamengo. El futbolista es la alternativa a Bono, de operación compleja por el imponente salario que percibe en el conjunto de Arabia Saudita.

Con 31 años, Rossi tiene contrato con el club brasileño hasta diciembre de 2027. El Millonario deberá ver si acepta una posible llegada, teniendo en cuenta su pasado en Boca.

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