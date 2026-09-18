¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Yassine Bounou

Son varios los clubes de Europa que posaron los ojos en Santiago Beltrán. Si bien desde River negocian la extensión de su contrato, con una cláusula de 100 millones de dólares, la realidad es que no será fácil retenerlo.

Debido a esto, desde el Millonario ya iniciaron conversaciones con el entorno de Yassine Bounou para conocer cómo es su situación en Al Hilal, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2028.

En River tienen en claro que si se va Beltrán, el primer apuntado y por quien se hará un esfuerzo importante es el arquero marroquí, que es confeso hincha del Millonario.

A Bono ya se le consultó en reiteradas oportunidades sobre si le gustaría atajar en el River y su respuesta fue siempre que sí.

Claro está que el Millonario no tiene posibilidad de competir económicamente con conjunto árabe, por lo que si se llega a concretar esta llegada será porque el futbolista pueda negociar su salida.