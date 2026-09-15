Se viene la vuelta: el tremendo historial entre Boca y San Pablo

Boca y San Pablo volverán a verse las caras este martes en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize y el Tricolor tienen una larga historia de enfrentamientos, con una ventaja para el conjunto argentino.

En total, se enfrentaron en 13 partidos: Boca ganó seis veces, San Pablo ganó cuatro y empataron en tres oportunidades.

El primer antecedente eliminatorio se produjo en la Copa de Oro de 1993, cuando superó al conjunto brasileño en semifinales. El Xeneize ganó 1-0 como local y luego igualó 1-1 en Brasil para meterse en la final.

Un año después volvieron a cruzarse, esta vez por las semifinales de la Supercopa 1994. Boca se impuso 2-0 en La Bombonera, perdió 1-0 en el Morumbí y, gracias a la diferencia conseguida de local, avanzó a la definición.

La tercera serie que quedó en manos del Xeneize fue importante: la Recopa Sudamericana 2006. El equipo argentino se llevó un 2-1 en la ida y empató 2-2 en la revancha para quedarse con el título con un global de 4-3.

La última vez que se enfrentaron en una serie eliminatoria fue en la Copa Sudamericana 2007. Boca ganó 2-1 en la Bombonera, pero San Pablo se impuso 1-0 en Brasil. Como en aquella época todavía estaba vigente la regla del gol de visitante, el empate global favoreció al conjunto paulista, que avanzó a la siguiente ronda.