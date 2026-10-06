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Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina a todo trapo: los shows y las sorpresas que habrá en el Monumental

El homenaje al capitán argentino comenzará mucho antes del partido ante Benín, con música, un espectáculo de drones y fuegos artificiales. La jornada terminará con La Sole, Ulises Bueno y una sorpresa especial.

Juan Riera
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Lionel Messi vivirá este martes una noche especial en el estadio Monumental, donde disputará su último partido con la Selección argentina ante Benín. El encuentro comenzará a las 20, pero el homenaje al capitán tendrá una programación especial desde varias horas antes del inicio.

Las puertas del estadio se abrirán a las 16, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las localidades están agotadas desde el momento en que fueron puestas a la venta a través de Deportick, por lo que se espera un Monumental completamente colmado para acompañar al seleccionado y despedir a Messi.

La AFA preparó una extensa agenda de espectáculos para acompañar la jornada. La música comenzará a las 17.30 y contará con las presentaciones de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Locura y Damas Gratis.

"Un poco de ruido" estará en la despedida de Leo Messi en el Monumental.
"Un poco de ruido" estará en la despedida de Leo Messi en el Monumental.

Uno de los momentos centrales llegará antes del comienzo del encuentro, cuando Fabio Santana interprete el Himno Nacional Argentino. Luego, durante el entretiempo del partido entre Argentina y Benín, será el turno de Gaspar Benegas.

La celebración continuará una vez finalizado el amistoso. La organización anunció un show de drones y fuegos artificiales para prolongar el homenaje a Messi y al seleccionado argentino.

El cierre de la jornada estará a cargo de La Sole y Ulises Bueno, aunque desde la organización anticiparon que todavía queda un último momento especial: habrá una gran sorpresa preparada para el final de la noche.

Soledad Pastorutti&nbsp; presente en el cierre del partido despedida de Messi.
Soledad Pastorutti  presente en el cierre del partido despedida de Messi.

El cronograma de shows en la despedida de Leo Messi

  • 17:30: apertura con Un Poco de Ruido y banda en vivo.
  • 17:40: show de Sebastián Mendoza.
  • 17:50: presentación de Román, el Original.
  • 18:00: show de Amar Azul.
  • 18:10: presentación de Santi Cairo.
  • 18:20: show de Q' Lokura.
  • 18:40: Un Poco de Ruido estará a cargo de la animación.
  • 19:00: show de Damas Gratis.
  • 20:00: Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino.

Entretiempo

  • Gaspar Benegas será el encargado del show durante el entretiempo.

El cierre

  • 22:03: show de drones y fuegos artificiales.
  • 22:10: presentación de La Sole.
  • 22:15: show de Ulises Bueno.
  • 22:30: habrá una sorpresa como cierre de la celebración.
Ulises Bueno hará uno de los shows en la despedida de Lionel Messi.
Ulises Bueno hará uno de los shows en la despedida de Lionel Messi.
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