Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina a todo trapo: los shows y las sorpresas que habrá en el Monumental
El homenaje al capitán argentino comenzará mucho antes del partido ante Benín, con música, un espectáculo de drones y fuegos artificiales. La jornada terminará con La Sole, Ulises Bueno y una sorpresa especial.
Lionel Messi vivirá este martes una noche especial en el estadio Monumental, donde disputará su último partido con la Selección argentina ante Benín. El encuentro comenzará a las 20, pero el homenaje al capitán tendrá una programación especial desde varias horas antes del inicio.
Las puertas del estadio se abrirán a las 16, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las localidades están agotadas desde el momento en que fueron puestas a la venta a través de Deportick, por lo que se espera un Monumental completamente colmado para acompañar al seleccionado y despedir a Messi.
La AFA preparó una extensa agenda de espectáculos para acompañar la jornada. La música comenzará a las 17.30 y contará con las presentaciones de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q' Locura y Damas Gratis.
Uno de los momentos centrales llegará antes del comienzo del encuentro, cuando Fabio Santana interprete el Himno Nacional Argentino. Luego, durante el entretiempo del partido entre Argentina y Benín, será el turno de Gaspar Benegas.
La celebración continuará una vez finalizado el amistoso. La organización anunció un show de drones y fuegos artificiales para prolongar el homenaje a Messi y al seleccionado argentino.
El cierre de la jornada estará a cargo de La Sole y Ulises Bueno, aunque desde la organización anticiparon que todavía queda un último momento especial: habrá una gran sorpresa preparada para el final de la noche.
El cronograma de shows en la despedida de Leo Messi
- 17:30: apertura con Un Poco de Ruido y banda en vivo.
- 17:40: show de Sebastián Mendoza.
- 17:50: presentación de Román, el Original.
- 18:00: show de Amar Azul.
- 18:10: presentación de Santi Cairo.
- 18:20: show de Q' Lokura.
- 18:40: Un Poco de Ruido estará a cargo de la animación.
- 19:00: show de Damas Gratis.
- 20:00: Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino.
Entretiempo
- Gaspar Benegas será el encargado del show durante el entretiempo.
El cierre
- 22:03: show de drones y fuegos artificiales.
- 22:10: presentación de La Sole.
- 22:15: show de Ulises Bueno.
- 22:30: habrá una sorpresa como cierre de la celebración.