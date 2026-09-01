Sigue el éxodo en Independiente: Kevin Lomónaco seguirá su carrera en Elche

Sobre el cierre del mercado de pases, en Independiente hubo muchísimo movimiento y este martes se concretó una salida que se veía venir: la de Kevin Lomónaco.

Tras desprenderse de Gabriel Ávalos y Maximiliano Gutierrez, el Rojo aceptó la oferta de Elche y vendió el 80% del pase del zaguero central a cambio de 4.8 millones de dólares.

El acuerdo llegó a buen puerto gracias a que el club español aceptó abonar tres millones por la mitad de la ficha, mientras que el porcentaje restante quedó absorbido por una vieja deuda que las partes tenían por el pase de Iván Marcone.

Luego de cerrar la operación y después de la firma del contrato hasta 2030, el conjunto ibérico presentó al futbolista de 24 años que, según indicó en el comunicado oficial, le sumará "carácter, velocidad y jerarquía" al plantel.

Desde que llegó en 2024, Lomonáco disputó 89 partidos en los que aportó dos goles y dos asistencias. Ahora, tendrá la tarea de afianzarse en un conjunto que buscará mantener la categoría en La Liga.