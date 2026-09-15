Sigue siendo baja: cuál es la lesión de Aníbal Moreno y cuándo podría volver a jugar en River
Aníbal Moreno todavía no puede volver a entrenarse normalmente en River Plate y este martes hubo novedades acerca de la posible fecha de regreso.
El único jugador que todavía se mantiene diferenciado en River es Aníbal Moreno. Desde hace varias semanas viene arrastrando una lesión que no le permite jugar y quedó desafectado de las últimas tres convocatorias.
La molestia que viene sufriendo el mediocampista en las últimas semanas es una contractura en la zona lumbar que se debe a una discopatía. Lo que tiene el jugador es un desgaste en el sector bajo de la espalda y por ese motivo viene estando diferenciado en las prácticas.
Por el momento, no hay plazos estimados por una cuestión de que el cuerpo técnico y los médicos decidieron preservarlo para que la complicación física no pase a ser un problema mayor.
Ante esta cuestión, Moreno viene trabajando con tareas de kinesiología y de gimnasio para llevarlo de a poco. Se estima que recién puede volver a aparecer después de la fecha FIFA, que sería a principios de octubre.
De esta manera, actualmente está con un pie y medio afuera del partido del próximo sábado frente a Huracán, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.