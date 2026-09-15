Sigue siendo baja: cuál es la lesión de Aníbal Moreno y cuándo podría volver a jugar en River

El único jugador que todavía se mantiene diferenciado en River es Aníbal Moreno. Desde hace varias semanas viene arrastrando una lesión que no le permite jugar y quedó desafectado de las últimas tres convocatorias.

La molestia que viene sufriendo el mediocampista en las últimas semanas es una contractura en la zona lumbar que se debe a una discopatía. Lo que tiene el jugador es un desgaste en el sector bajo de la espalda y por ese motivo viene estando diferenciado en las prácticas.

Por el momento, no hay plazos estimados por una cuestión de que el cuerpo técnico y los médicos decidieron preservarlo para que la complicación física no pase a ser un problema mayor.

Ante esta cuestión, Moreno viene trabajando con tareas de kinesiología y de gimnasio para llevarlo de a poco. Se estima que recién puede volver a aparecer después de la fecha FIFA, que sería a principios de octubre.

De esta manera, actualmente está con un pie y medio afuera del partido del próximo sábado frente a Huracán, en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura.