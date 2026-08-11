Simeone habló tras el Mundial 2026 y comparó a España con la Argentina campeona en Qatar

Diego Simeone habló sobre la consagración de España en el Mundial 2026 y encontró una similitud con la Argentina campeona del mundo en Qatar 2022. El entrenador de Atlético de Madrid destacó la importancia del funcionamiento colectivo por encima de las individualidades y aseguró que ambos seleccionados tuvieron una característica determinante para conquistar el título.

"No hay un equipo que defienda mal y consiga ser campeón. España lo demostró en el Mundial: solo encajaron un gol y jugaron un buen fútbol sin ser espectaculares. Si me preguntas qué jugador español brilló durante la competición, no sabría decirte. Sobre todo, fueron muy compactos y, para mí, su victoria es un éxito de equipo. Un poco como Argentina en 2022", explicó el Cholo en una entrevista con France Football.

Para Simeone, tanto España como la Selección Argentina construyeron sus títulos a partir de la fortaleza del equipo. La intensidad, el orden y la capacidad para competir ante distintos rivales fueron algunas de las principales virtudes que encontró en ambos campeones.

El entrenador argentino siguió de cerca el Mundial 2026 y estuvo presente en distintos partidos, especialmente durante la participación de su hijo. También acompañó a la Selección Argentina, que alcanzó la séptima final de su historia, aunque finalmente cayó ante España en Nueva Jersey.

En ese sentido, Simeone consideró que la selección española se impuso con justicia en la final y volvió a remarcar que el funcionamiento colectivo fue decisivo para explicar su consagración.

Simeone habló sobre su futuro en Atlético de Madrid

Además de analizar el Mundial 2026, Simeone se refirió a su presente y a su futuro en Atlético de Madrid. El entrenador tiene contrato con el conjunto español hasta 2027 y dejó en claro que su principal objetivo continúa siendo llevar al club a pelear por títulos.

"Cuando llegué en 2011, el Atlético llevaba 18 años sin ganar una Liga. Luego volvimos a ganar en 2021, siete años después. Lo que tiene que conseguir el equipo es reducir todavía más esos intervalos. Estoy convencido de que el club me dará las herramientas para ser competitivo, como siempre me las ha dado", sostuvo.

El Cholo también descartó que su motivación pase por alcanzar récords de longevidad como los de Arsène Wenger o Alex Ferguson. "No aspiro al récord de Wenger, Ferguson ni de nadie más; eso no es lo que me motiva. Solo pienso en la energía, la fuerza y la humildad que necesito para estar aquí", afirmó.

Con contrato vigente y una historia que ya lo convirtió en una de las figuras más importantes de Atlético de Madrid, Simeone dejó en claro que su mirada está puesta en seguir siendo competitivo y, sobre todo, en volver a ganar títulos.