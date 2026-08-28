Simeone remarcó que Julián Álvarez no jugará en el Barcelona: "Desde el club fueron muy contundentes"

En la previa del duelo entre el Atlético de Madrid y el Sevilla por la tercera fecha de LaLiga, Diego Simeone enfrentó las preguntas sobre la situación de Julián Álvarez, quien volvió a ausentarse del entrenamiento por tercer día consecutivo y quedó descartado para el partido de este sábado. El entrenador argentino optó por no profundizar en la polémica y respaldó la decisión institucional.

"Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos", expresó el Cholo.

El DT insistió en que, cuando el delantero regrese a las prácticas, hará todo lo posible para que se sienta tan importante como siempre: "Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre".

La tercera ausencia de Julián Álvarez

El delantero argentino, campeón del mundo en Qatar 2022, no se presentó por tercer día consecutivo a la práctica del plantel profesional. Ya había faltado el miércoles y el jueves, y este viernes tampoco se sumó al grupo, aunque se esperaba que realizara trabajos en solitario.

La situación de Álvarez se volvió cada vez más tensa en los últimos días. El club explicó que la ausencia responde a una "indisposición", aunque también se atribuye a un mal momento anímico que el propio jugador reconoció. Por esta seguidilla de faltas, el atacante no será parte del plantel ante el Sevilla.

El futuro de Julián: el Atlético solo negocia con el Arsenal

A cinco días del cierre del mercado de pases, el futuro del delantero sigue siendo una incógnita. El Atlético de Madrid ya le comunicó pública y privadamente que no lo transferirá al Barcelona bajo ningún concepto, a pesar de que ese era el deseo del futbolista.

La única alternativa que la dirigencia contempla es una venta al Arsenal, siempre y cuando el club londinense esté dispuesto a negociar una operación cercana a los 150 millones de euros.