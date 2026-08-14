Simeone se cansó de la novela en Atlético de Madrid y tomó una drástica decisión con Julián Álvarez

Mientras la temporada europea está a punto de comenzar tras el Mundial 2026, la gran novela del mercado de pases entre Julián Álvarez, el Atlético de Madrid y el Barcelona todavía no ha terminado.

Luego de manifestar en algunas ocasiones su deseo de irse al Culé, la Araña se reincorporó esta semana al Colchonero tras sus vacaciones y, en ese marco, Diego Simeone tomó cartas en el asunto.

Es que, para el amistoso de este viernes ante el Olympique de Marsella, el Cholo convocó a prácticamente toda la plantilla y no citó al delantero argentino ni a los otros internacionales que se sumaron en los últimos días.

La decisión se basa principalmente en lo físico. Sin embargo, llega en un momento en el que, antes del inicio de La Liga, ninguna de las partes cambió su postura.

El atacante cordobés no ve más futuro en Madrid, mientras que la dirigencia se mostró inflexible respecto a la chance de venderlo, incluso si un eventual acuerdo le deja una buena cantidad de millones.

Un dato a tener en cuenta es que el entorno del futbolista está desde hace tiempo tratando de impulsar una reunión con el consejero delegado de la institución, Miguel Ángel Gil Marín. Pero por ahora, no hubo éxito en las gestiones.

Así las cosas y después de su último compromiso de preparación, Atlético de Madrid se enfocará de lleno en su debut en el campeonato español del próximo miércoles frente a Málaga. ¿Con o sin Julián?