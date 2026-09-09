Sin goles es difícil: el lamentable dato que explica la crisis de Racing

Hay innumerables maneras de jugar al fútbol, aunque para ganar, existe una verdad casi absoluta: el único camino es hacer más goles que el rival, algo que a este Racing le significa una cuenta pendiente.

Tras la caída ante Atlético Tucumán el pasado fin de semana, la Academia quedó en el último lugar de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con apenas cinco puntos, y la crisis que atraviesa parece estar lejos de terminar.

Pero en ese contexto, hay un dato realmente alarmante para Juan Pablo Vojvoda: los delanteros del combinado de Avellaneda no están cumpliendo con su trabajo.

Tanto es así que, pese a que cuenta con siete en el plantel, hace 1487 minutos que un atacante no perfora las redes rivales. De hecho, para encontrar el último festejo de esa condición hay que remontarse al 1 de agosto, cuando Duvan Vergara convirtió en la caída 1-3 ante Tigre.

A su vez, el colombiano también marcó en el triunfo 4-1 frente a Defensa y Justicia, mismo día en el que Adrián Martínez gritó por última vez. Es decir, en este semestre, solo tres goles llegaron gracias a algún integrante del frente de ataque.

Y eso no es todo: Racing, que en 2024 anotó 103 goles e hizo 78 en 2025, lleva 45 tantos en 35 presentaciones durante todo este año. Concretamente, en el aspecto más importante, los números rojos aparecen por todos lados.