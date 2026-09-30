Sobre la hora, Boca amargó a River y se quedó con el Superclásico femenino

En el duelo más interesante de la fecha 6, Boca venció 2-1 a River de manera agónica y se llevó tres puntos clave en la pelea por el campeonato femenino.

Como visitante, el Xeneize se plantó bien y empezó ganando a los 25 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Julieta Lema.

Pero a los 10' del complemento, el Millonario reaccionó e igualó el marcador por intermedio de Mercedes Diz.

Sin embargo, cuando todo indicaba que el Superclásico iba a terminar con un empate, el conjunto azul y oro golpeó la mesa.

Tanto es así que, sobre la hora, Lara Esponda dejó un rebote corto dentro del área y Andrea Ojeda, histórica goleadora del club de la ribera, selló las cifras finales y decretó la enorme victoria de la visita.

"Andrea Ojeda":

Porque convirtió el gol para la victoria de Boca contra River en el #TorneoClausura Femenino pic.twitter.com/WMIK9bCA4A — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 30, 2026

Gracias al triunfo, el equipo dirigido por Florencia Quiñones alcanzó los 22 puntos y quedó como escolta de San Luis FC, líder del torneo. Por su parte, River quedó con apenas 11 unidades, en el décimo puesto de la tabla.