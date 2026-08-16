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Sonríe Boca: Racing tiene en la mira a Juan Barinaga

Racing busca un lateral derecho y apuntó a Juan Barinaga, que no es tenido en cuenta en Boca.

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Racing se encuentra en la búsqueda de un lateral derecho ante la inminente venta de Gastón Martirena a Santos y en su radar apareció Juan Barinaga, relegado dentro de la consideración de Rodolfo Arruabarrena en Boca.

El Xeneize le dio vía libre al jugador para que negocie sus condiciones personales con la Academia, que intenta cerrar su llegada en condición de préstamo. 

Eso no coincide con las pretensiones de la dirigencia, que es venderlo o acordar una cesión con obligación de compra.

El futbolista es un nombre que aparece en carpeta para Racing, nómina en la cual también está Emanuel Coronel (Rosario Central), Augusto Schott (Talleres) y Juan Ignacio Saborido (Platense).

El lateral derecho de 25 años tiene contrato con el club hasta diciembre de 2028 y se entrena con aquellos futbolistas que el entrenador separó del plantel.

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