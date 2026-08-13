Sonríe Independiente Rivadavia: Fluminense echó a Luis Zubeldía antes del duelo decisivo por la Copa Libertadores

Este jueves, Río de Janeiro se despertó con un verdadero cimbronazo: Luis Zubeldía fue despedido y dejó de ser el entrenador de Fluminense.

Luego de una reunión que se realizó ayer por la noche, la dirigencia del Tricolor decidió terminar el ciclo del DT argentino que había comenzado hace 11 meses.

"Fluminense informa que Luis Zubeldía no está más al frente del cuerpo técnico del equipo. El club agradece a los profesionales por toda la dedicación a lo largo de su trabajo y les desea éxito en sus carreras", anunció el club en redes sociales.

O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.



O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo... pic.twitter.com/p0KKgNLSNN August 13, 2026

La medida se justifica en una seguidilla de malos resultados que el Flu cosechó durante las últimas semanas. Concretamente, quedó eliminado de la Copa de Brasil, no gana desde hace siete encuentros y perdió terreno en el Brasileirao, donde marcha cuarto a 15 puntos del líder Palmeiras.

Pero lo cierto es que llega en un momento bastante incómodo, debido a que tras el empate sin goles en el Estadio Maracaná, el elenco carioca se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 frente a Independiente Rivadavia el próximo miércoles.

Respecto a la visita a Mendoza, todo indica que Marcão estará en el banco de suplentes, al igual que en el duelo del sábado contra Palmeiras, correspondiente a la fecha 23 del certamen vernáculo.

Vale destacar que durante su estadía en Fluminense, Zubeldía dirigió 63 partidos de los cuales ganó 32, empató 18 y perdió 13.