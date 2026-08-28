Sonríe River: otro de los marginados está cerca de salir del club

En medio de la crisis, otro de los marginados está cerca de salir de River. Giuliano Galoppo se marcharía a Atlanta United a préstamo por 10 meses, el mismo tendrá opción de compra.

En el Millonario hubo una reunión el pasado jueves entre la dirigencia y el futbolista con la clara intención de darle a entender que había llegado una oferta por él y que sería buena idea que él la acepte.

El mediocampista está analizando la propuesta y todo indica que va a terminar aceptando marcharse a la MLS.

Si bien su intención inicial era ir al fútbol de Europa, la realidad es que no llegaron propuestas por él.

Además, en el medio del mercado de pases, salió el fallo de la FIFA en el que el jugador quedaba inhabilitado para jugar hasta que pague una deuda a un viejo representante.