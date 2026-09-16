Sonríe Vélez: Emanuel Mammana recibió el alta tras su durísima lesión

El pasado viernes, en Rosario, el fútbol argentino tuvo bastante temor tras la grave lesión que Emanuel Mammana sufrió durante el empate entre su Vélez y el Newell's en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026.

En el inicio del segundo tiempo, el zaguero central chocó contra el arquero del Fortín, Tomás Marchiori , y sufrió un "traumatismo de hemitorax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y Neumotorax", según el parte médico.

Finalmente, después de ser operado en el Sanatorio de la Mujer de aquella ciudad y continuar con su recuperación en la Clínica Zabala de CABA, este miércoles recibió el alta.

"Emanuel Mammana recibió el alta médica durante la mañana de este miércoles. El martes se le había retirado el tubo de tórax tras presentar una evolución favorable, tanto clínica como imaginológica", informó el club a través de un comunicado.

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El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin... pic.twitter.com/PdxmyXdxo3 — Vélez Sarsfield (@Velez) September 16, 2026

Además, la institución de Liniers añadió: "El jugador continuará con controles y reposo deportivo, sin fecha aún para su retorno a los entrenamientos".

Por su parte, el exjugador de River se pronunció en sus redes sociales y agradeció todos los mensajes de aliento que recibió luego del lamentable hecho.

"Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte, hoy puedo estar escribiendo estas palabras. Quiero agradecer de corazón a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó por mí y que se tomó un minuto para mandarme un mensaje, una palabra de fuerza o una oración. Sentí muchísimo el cariño de todos. Ahora toca recuperarme, seguir adelante y volver más fuerte", sentenció.