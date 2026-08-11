Sorpresa en Boca: Williams Alarcón tiene una oferta de la MLS y podría irse a préstamo

Williams Alarcón tiene una oferta de una franquicia de la MLS para continuar su carrera a préstamo en Estados Unidos y su salida de Boca Juniors estaría muy cerca. El mediocampista chileno no fue incluido en la lista de concentrados para el próximo partido del Xeneize, un indicio de que las negociaciones con el club estadounidense estarían avanzadas.

Alarcón, de 25 años, llegó a Boca desde Huracán a comienzos de 2025 a cambio de cinco millones de dólares, aunque hasta el momento no logró mostrar el rendimiento esperado. Desde su llegada disputó 34 partidos, fue titular en 17 de ellos y solamente completó los 90 minutos en seis oportunidades.

Si bien todavía no trascendió cuál es la franquicia de la MLS interesada ni las condiciones de la operación, las conversaciones estarían muy avanzadas. De hecho, se espera que durante las próximas horas las partes puedan alcanzar un acuerdo definitivo para que el futbolista viaje a Estados Unidos y se incorpore a su nuevo equipo.

La ausencia de Alarcón en la lista de concentrados para el duelo ante Recoleta, que Boca disputará este martes desde las 19 en la cancha de Huracán por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, refuerza la posibilidad de una salida inminente.

En su lugar estará Tomás Belmonte, quien se recuperó de una lesión y volverá a estar a disposición del cuerpo técnico.

De esta manera, Boca podría desprenderse de uno de los mediocampistas que incorporó en el último año y medio, mientras espera definir en las próximas horas el futuro de Alarcón y su posible desembarco en la MLS.