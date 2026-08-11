Stefano Di Carlo confirmó la venta de Kevin Castaño: cuánto dinero recibirá River

Stefano Di Carlo habló este martes en conferencia de prensa y habló de todo. Sobre los borrados, el presidente de River detalló la situación de cada futbolista y dio por cerrada la venta de Kevin Castaño al fútbol brasileño.

Durante los últimos días trascendió que el Millonario y Atlético Mineiro tenían negociaciones avanzadas por el mediocampista, pero se hablaba de un préstamo con opción a compra.

"Lo de Castaño, está cerrada su venta a Brasil por 5 millones de dólares por el 50%", confirmó Di Carlo este martes en conferencia de prensa.

De esta forma, River recupera parte del exorbitante desembolso de 14 millones de dólares que hizo en marzo del año pasado para comprar la totalidad de su ficha.

En los próximos días, el colombiano viajará a Brasil para firmar contrato y convertirse oficialmente en nuevo jugador del Mineiro.