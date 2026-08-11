El mea culpa de Stefano Di Carlo sobre los jugadores apartados en River: "Fue un error en cuanto a las maneras"

Stefano Di Carlo habló en conferencia de prensa sobre el delicado momento de River Plate en cuanto a lo deportivo, justificó la enorme inversión en este mercado de pases y la decisión de separar a un grupo de jugadores, aunque reconoció que le erró en las formas.

"En primer orden venimos de un punto de partida es complejo. Esto que nos pasa no es hora, no es de los últimos cinco partidos", afirmó. "Hay cuestiones de contextos, que le pasó a los mejores equipos del mundo tras tiempos exitosos", intentó relativizar.

Por otro lado, resaltó la idea que el Millo no juega bien hace mucho y que por eso decidieron apostar fuerte en este mercado de pases. "Podríamos habernos conformados en el supuesto mérito de llegar a una final, podríamos haberlo tomado con calma, pero debimos intervenir en el mercado de pases", afrimó. "No jugamos bien al fútbol, por eso quisimos construir una pantilla que nos representara", agregó.

Stefano Di Carlo dio una conferencia de prensa picante.

"Podemos habernos cometido errores, quien hace se equivoca y no por eso sobrevolamos el momento", continuó. "Tenemos una economía fuerte que pudimos construir durante 13 años y por eso pudimos invertir", aclaró el mandamása del conjunto de Núñez.

La polémica decisión con los apartados

Stefano Di Carlo habló sobre la determinación, criticada por casi todos, de separar a jugadores experimentados de River y mandarlos a entrenar a un lugar apartado. En ese grupo estaban Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Matías Viña, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Kendry Páez y Maximiliano Salas.

"FUE UN ERROR LAS FORMAS EN LAS QUE SEPARAMOS LOS JUGADORES AL OTRO PREDIO"



Di Carlo manifestó autocrítica respecto a los futbolistas marginados. pic.twitter.com/s3niuDdpOq — La Página Millonaria (@RiverLPM) August 11, 2026

"La decisión de los apartados responde a lo deportivo", afirmó Di Carlo. "Fue un error la manera en la que separamos a los jugadores", aclaró.

Durísimo con el presente del equipo de Coudet

Stefano Di Carlo aseguró que "la cantidad de derrotas que estamos teniendo es inadmisible" y que siente lo mismo que los hinchas de River.

"ES INADMISIBLE LA CANTIDAD DE DERROTAS QUE ESTAMOS TENIENDO", afirmó Stefano Di Carlo, presidente de River. pic.twitter.com/FnMTIgjUVp — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

Respaldo a Coudet

A pesar que el mismo Eduardo Coudet reconoció que si no cambia su presente es lógico que se acabe su ciclo en River Plate, Stefano Di Carlo aseguró que tiene toda su confianza y sentenció: "Al técnico lo veo bien, con fuerzas, apoyado por el grupo".