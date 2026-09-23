Stefano Di Carlo volvió a cuestionar a la AFA y explicó la postura de River: "Es de los clubes"

River Plate volvió a ocupar ayer martes su lugar en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), después de haberse alejado de ese ámbito en marzo por sus diferencias con la conducción del fútbol argentino. En ese contexto, Stefano Di Carlo aprovechó la cena de la Fundación River para explicar la posición de la institución y reclamar cambios en distintos aspectos de la organización de las competencias.

Durante la rueda de prensa, el presidente del Millonario dejó en claro que el planteo de River no está dirigido contra un club en particular ni tiene como objetivo profundizar las diferencias dentro del fútbol argentino.

"Los clubes son parte constitutiva de la AFA. La AFA es de los clubes, no de una persona. Y los clubes son de los socios", sostuvo Di Carlo.

Los cambios que propone River en el fútbol argentino

Entre los principales reclamos de River aparecen una reducción de la cantidad de equipos en la Primera División, la necesidad de evitar modificaciones reglamentarias durante el desarrollo de los torneos y una revisión de la conformación de los organismos vinculados con el arbitraje.

"River trabaja y es enfático hace mucho tiempo en ordenar algunas cuestiones que hacen a una competencia mejor. Y obviamente vamos a seguir planteando, hasta el cansancio, esta cuestión", manifestó el dirigente.

Di Carlo también buscó despegar la postura de River de cualquier disputa personal y aseguró que las propuestas exceden los intereses particulares de la institución.

"No hay animosidad ni ánimo de vivir en torno al conflicto. Creo que cualquier hincha de cualquier club... esto es transversal, excede River. Me parece que todos podemos coincidir", expresó.

En esa línea, el presidente del club de Núñez resumió cuál es el objetivo que persigue la institución dentro de los ámbitos dirigenciales: "Nosotros estamos haciendo algo bastante simple: poner a la AFA en sintonía con lo que piensa la gente".

Di Carlo habló del respaldo de otros clubes

Consultado sobre el posible acompañamiento de otros dirigentes a las propuestas impulsadas por River, Di Carlo aseguró que existen coincidencias dentro del fútbol argentino, aunque no todos las expresan públicamente.

"Hay muchos dirigentes que piensan igual que nosotros. Por supuesto, no se expresan porque es un proceso, porque hay que plantear las ideas, tener contundencia y plantear ese camino", explicó.

El titular de River insistió además en la necesidad de construir consensos entre las distintas instituciones y llamó a sus pares a participar del debate.

"Hay mucha sintonía de River con el conjunto de los clubes en términos del norte de muchas cuestiones. El consenso se construye hablando con el otro y eso es lo que estamos haciendo", concluyó Di Carlo.

Con su regreso al Comité Ejecutivo de la AFA, River vuelve a tener participación directa en uno de los principales ámbitos de decisión del fútbol argentino y mantiene su intención de impulsar modificaciones vinculadas con la organización de los torneos, el reglamento y el arbitraje.