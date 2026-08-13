Sufre Coudet: el apretado calendario que tiene River en medio de la urgencia de victorias

Tras una racha de seis derrotas al hilo que lo pusieron en jaque, Eduardo Coudet tratará de revertir el mal presente de River en una intensa seguidilla de cuatro partidos en diez días.

El Millonario recibirá a Argentinos Juniors, escolta de la tabla general, para luego viajar a Bogotá para disputar el cruce por Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe.

Cuatro días más tarde, será local ante un Vélez invicto y tres días después cerrará en el Monumental la serie de octavos contra el conjunto colombiano.

Si bien tiene poco margen de recuperación entre los encuentros, el entrenador tendrá más variantes disponibles, ya que Sebastián Driussi está cerca de volver tras sufrir un desgarro.

Por su parte, se espera que Mauro Arambarri y Marcos Acuña se reincorporen de las lesiones sufridas. La vuelta del lateral izquierdo es fundamental ya que Francisco Ortega no fue inscripto para esta llave de la Sudamericana. El uruguayo, en tanto, quedó fuera de la nómina.